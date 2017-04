Wonder Woman: un nuovo concept art mostra Diana andare all'attacco

Mancano circa due mesi all’uscita dell’attesissimo prossimo film della, che sarà dedicato ae a cui presterà nuovamente il volto. Potremo vedere finalmente sul grande schermo il racconto delle origini di, e come diventò la guerriera rispettata e temuta che abbiamo visto nella pellicola di

La rivista Entertainment Weekly ha rilasciato oggi un nuovo concept art che ritrae Diana durante il suo primo grande momento eroico nel film, quando decide di andare all’attacco da una trincea sul fronte della prima guerra mondiale.

Gal Gadot ha anche commentato questa particolare scena, spiegando come Diana, nonostante le sia stato detto di non interferire con le guerre dei comuni mortali, rimanga fedele a se stessa e decida infine di andare in aiuto dei suoi alleati: "È un momento molto potente. Abbiamo un personaggio che si impegna al massimo, facendo quello che crede debba essere fatto."

Wonder Woman ci svelerà le arcane origini segrete di Diana, principessa delle Amazzoni, addestrata a diventare una guerriera formidabile su un’isola protetta e nascosta al mondo esterno. Ma questo paradiso non potrà celarsi per sempre al mondo, perché quando un pilota americano si schianta casualmente sulle spiagge dell’isola e racconta di un enorme conflitto che coinvolge tutti gli uomini del mondo esterno, Diana decide di seguirlo e lasciare la sua casa, convinta di poter fermare la minaccia. Diana sarà così esposta alle ingiustizie del mondo, scoprendo davvero chi è e qual è il suo destino.

Diretto da Patty Jenkins e con una sceneggiatura scritta grazie alla collaborazione della regista stessa con Allan Heinberg e Geoff Johns, Wonder Woman vanta un cast con Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Lucy Davis, Connie Nielsen, Robin Wright, Lisa Loven Kongsli, Danny Huston, David Thewlis, Elena Anaya, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui e Eugene Brave Rock.

Wonder Woman esordirà nei cinema venerdì 2 giugno 2017.