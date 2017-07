Wonder Woman: nuovo concept di Ares, prima occhiata all'edizione home video

è uno dei cinefumetti più di successo dell'anno. E' riuscito a sorprendere sia pubblico che critica, ed infatti la Warner Bros. ha annunciato un sequel per il dicembre del 2019.

Ma i fan dei supereroi DC Comics non vedono l'ora di rivedere la pellicola di Patty Jenkins anche a casa, ed in attesa di una data di uscita (non ancora annunciata dalla Warner), ecco arrivare in rete la prima occhiata alle cover delle varie edizioni home video: le trovate qui sotto.

Nel frattempo, l'artista Peter McKinstry ha diffuso in rete il concept del personaggio di Ares. I fan si sono lamentati del look del villain nella pellicola, e questo concept scartato/rielaborato non farà altro che deluderli ancora di più.