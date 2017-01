Wonder Woman: nuovi rumor negativi sul cinecomic

Schmoes Know riporta, in serata, un nuovo rumor riguardante, il prossimo cinefumetto della DC Comics con. Ora, per non incappare in ulteriori polemiche, precisiamo che si tratta di una voce di corridoio

Schmoes Know spiega: "Non voglio gettare nessuno sotto al bus. Ma abbiamo qualcuno nella nostra comunità che ha ottenuto delle informazioni private che mi hanno spezzato il cuore questa settimana, perché credo fermamente che Wonder Woman sarà un film straordinario ma ho sentito che 'puzza' dalla stessa persona che mi aveva detto la medesima cosa su Batman v Superman... la persona con cui ho parlato... la sua risposta è stata 'sono deluso da quello che ho visto, e sembra che ci siano gli stessi problemi di sempre. E' scombussolato, non ha un vero e proprio flusso narrativo. E' molto sconnesso".

Ripetiamo che si tratta solo di un rumor non confermato e vi terremo aggiornati sia in caso di conferme o di smentite.