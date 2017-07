Wonder Woman: nuovi concept art dedicati alla battaglia finale con Ares

Adesso che Wonder Woman ha ormai sfondato al boxoffice mondiale, imponendosi come uno dei migliori cinecomic dell'anno, ecco che le persone che hanno contribuito a tale successo possono cominciare a raccontare le loro storie, come ad esempio il lavoro dell'artista

Il disegnatore ha infatti lavorato a stretto contatto con la regista Patty Jenkins alla realizzazione e definizioni di alcuni concept art dedicati a quelle che sono alcune delle scene più grandi o profonde del film Warner/DC con protagonista Gal Gadot.



[ATTENZIONE, POSSIBILE SPOILER]



Min ha così rilasciato tramite il suo profilo su ArtStation diversi di questi concept, per offrire uno sguardo più approfondito alle scene sull'Isola di Themyscira, sul combattimento nel villaggio distrutto di Veld e soprattutto sull'epico scontro finale con Ares (David Thewlis), mediante il quale Diana assurge da Amazzone Guerriera a semi-divinità, liberando in toto il suo potere fino a quel momento sopito.



Wonder Woman vede nel cast anche Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen e Danny Huston.