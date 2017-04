Wonder Woman: nuove foto e immagini dal merchandise

In attesa di vederla in azione sul grande schermo, ecco debuttare in rete delle nuove foto, immagini promozionali e dal merchandise di, il prossimo cinefumetto targato DC Comics in arrivo a giugno nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Trovate le immagini dopo il salto.

Gal Gadot torna a vestire i panni dell'amazzone più famosa dei fumetti della DC Comics in un film stand-alone totalmente dedicato a lei, che scaverà nelle sue origini e la vedrà affiancata a Steve Trevor, iconico personaggio interpretato per l'occasione da Chris Pine.

La regia è affidata a Patty Jenkins. Il personaggio di Wonder Woman aveva debuttato in Batman v Superman: Dawn of Justice dello scorso anno ma la rivedremo, oltre al suo film stand-alone, anche in Justice League, atteso per novembre.