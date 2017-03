Wonder Woman: nuove foto dal cinecomic DC

Dopo il trailer di, si torna a parlare del prossimo cinefumetto della DC Comics,, che vedrà impegnati. Sono state diffuse nuove foto ufficiali dalla pellicola, che potete ammirare nella galleria in calce a questa notizia.

Nel cast del cinecomic troviamo Robin Wright, Connie Nielsen, Lucy Davis, Ewen Bremner, Lisa Loven Kongsli, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Said Taghmaoui, Mayling Ng, Florence Kasumba, Madeleine Vall, Samantha Jo e Ann Wolfe.

La regia è affidata a Patty Jenkins. Wonder Woman narrerà le origini del personaggio e il suo rapporto con Steve Trevor; Wonder Woman ha esordito in Batman v Superman: Dawn of Justice lo scorso anno e la rivedremo a novembre in Justice League.

La pellicola uscirà a giugno nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.