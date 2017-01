Wonder Woman: nuove foto, confermato il villain

Sono online, seppur in low-res, alcune nuove foto dal set di, adattamento cinematografico della DC Comics incentrato sulla famosa supereroina dei fumetti. Potete trovare i nuovi scatti in calce a questa notizia.

Nel frattempo, dopo mesi di speculazione, Chris Pine (Steve Trevor) ha confermato che il villain della pellicola sarà proprio Ares. In un'intervista ad un magazine francese, ha spiegato: "Interpreto un pilota degli Alleati che spia i Tedeschi senza che loro lo sappiano. Rubo un taccuino pieno di formule scientifiche in una loro base, rubo un aereo ma vengo colpito in mare aperto. Dietro queste formule, c'è un gas mortale che potrebbe annientare l'umanità. Questo è l'obiettivo di Ares, il dio della guerra. E' geloso di questa creazione di Zeus, suo padre, ormai deceduto - lui è stato ucciso quando si è ribellato, grazie all'aiuto delle Amazzoni".

Il film uscirà a giugno.