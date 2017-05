Wonder Woman: nuovo trailer ufficiale dal film della DC Comics

La Warner Bros. Pictures sta intensificando il battage pubblicitario che riguarda. Ed infatti, lo studio ha affidato agli Mtv Movie Awards la diffusione di una nuovo trailer ufficiale, che noi vi presentiamo comodamente in questa news insieme ad alcuni spot.

La regia di questo nuovo cinefumetto della Warner Bros. Pictures è di Patty Jenkins. In questo film, vedremo esplorate le origini della supereroina dei fumetti della DC Comics, Wonder Woman, interpretata dalla modella e attrice Gal Gadot. Nel film stand-alone, Wonder Woman si ritroverà sulla Terra nel bel mezzo della Prima Guerra Mondiale, affrontando un misterioso villain al fianco di Steve Trevor (Chris Pine).

Wonder Woman ha debuttato nel precedente Batman v Superman: Dawn of Justice, ma la rivedremo anche nell'atteso Justice League di Zack Snyder, in arrivo ad ottobre. Il film su Wonder Woman, invece, sarà nelle sale a giugno.