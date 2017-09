Wonder Woman: nella versione home-video una scena alternativa sulla barca

La regista di Wonder Woman,, ha dichiarato in passato di odiare le scene tagliate nei blockbuster, ma grazie alle scene alternative e non incluse nel montaggio finale ma presenti nella versione in Blu-ray e DVD di Wonder Woman è possibile vedere una scena alternativa che riguarda la sequenza nella barca con Diana e Steve Trevor.

La notizia riportata da Entertainment Weekly racconta di una scena diversa rispetto a quella del film, dove si vede una conversazione sulla sessualità fra Trevor e Diana. Nella sequenza alternativa il dialogo tra i due è ancora più schietto e sincero. La scena è incentrata sulla teoria di Diana su come sia stata stata stabilita l'inutilità dell'uomo nel piacere sessuale.

"Steve Trevor sta conversando con Diana e lei dice frasi come "la figlia di Zeus". La scena poi assume un contorno un po' ridicolo e la deve affrontare con innocenza e serietà nonostante quello che si sta dicendo." ha affermato Chris Pine.

Il cast di Wonder Woman diretto da Patty Jenkins, comprende Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, Elena Anaya, Ewen Bremner, Connie Nielsen e David Thewlis.