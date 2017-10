Wonder Woman: La Warner Bros. lancia una campagna per gli Oscar!

La Warner Brothers ha ufficialmente lanciato la campagna "For Your Consideration" per portare Wonder Woman , diretto daagli Oscar.

Wonder Woman è diventato un fenomeno incredibile e inaspettato. Quest'estate ha sbancato i botteghini di mezzo mondo e ha superato gli incassi di Spider-Man: Homecoming al box office nordamericano, con una ragguardevole cifra di oltre 400 milioni di dollari guadagnati.

Conseguentemente, non sorprende che gli studios vogliano spingere il cinefumetto verso gli Oscar. La origin story di Diana di Temyscira è un successo e già si sa che la regista, Patty Jenkins, tornerà per dirigere anche la seconda pellicola dedicata all'ammazzadei.

La Warner Bros. ha dunque inserito Wonder Woman nella sua pagina che vede la lista dei film che vorrebbe fossero considerati dall'Academy per la 90esima edizione degli Oscar, quella del 2018; tra questi, ci sono titoli come Blade Runner 2049, Dunkirk, The LEGO Batman Movie e il cinecomic su Diana Prince.

Le categorie degli Oscar sono 24 e la WB vorrebbe che Wonder Woman fosse inserita in 15 delle 16 categorie per le quali è possibile che concorra; tra queste: Miglior Attrice, Miglior Regista e Miglior film.

L'unica categoria in cui non può essere iscritto il film è Miglior Attore Protagonista, perché Chris Pine è supporting actor e dunque non c'è un leader maschile nella pellicola.

L'impatto che ha avuto Wonder Woman è stato di rilievo, vedremo se l'Academy prenderà in considerazione la richiesta dei Warner Bros. Studios.