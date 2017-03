Wonder Woman: l'importanza del personaggio di Etta Candy nel cinecomic

sarà anche la protagonista della pellicola di, ma non è l'unico personaggio da tenere d’occhio. Steve Trevor, interpretato da, si dice rubi la scena più volte, e si parla molto della presenza dinel film. Secondo i produttori del film inoltre,è un altro personaggio da non sottovalutare.

Durante una visita sul set, è stata fatta qualche domanda su alcuni dei personaggi secondari. Charles Roven si è affrettato a sottolineare che Etta Candy, interpretata dall’attrice di L'alba dei morti dementi Lucy Davis, è molto importante per la storia di Wonder Woman. "Sicuramente. Credo che Etta Candy abbia un ruolo molto importante in questo film, essendo una donna nel mondo degli uomini che incontra Diana e con la quale interagisce, ed è anche una donna molto forte e capace in un modo diverso rispetto a Diana."

"Viene finalmente riconosciuto quello che fa." Ha continuato Charles Roven "C'è un momento divertente in cui cerca di spiegare a Diana quello che fa. E dice, 'Beh, io sono una segretaria.' Al che Diana risponde, 'Che lavoro è?' E lei: 'In sostanza, faccio praticamente tutto per Steve, notte e giorno. Mi occupo di tutto. Mi prendo cura assolutamente di tutto. E non ci ricavo quasi nulla.' Diana risponde spiazzata che 'Bene, da dove vengo questa la chiamiamo schiavitù.' Lui riconosce che lei è il suo braccio destro e anche se lei non va in guerra con loro, anche se non va in prima linea, sta lavorando nelle retrovie per aiutarli."

Curt Kanemoto della Atlas Entertainment ha sostenuto le affermazioni di Roven che Candy abbia un ruolo fondamentale. "Rappresenta i dadi e i bulloni, il meccanismo dietro tutto".

Wonder Woman è stato diretto da Patty Jenkins, scritto da Allan Heinberg e Geoff Johns, e con un cast composto da Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston, Elena Anaya, Lucy Davis, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Lisa Loven Kongsli e David Thewlis.

Wonder Woman uscirà nei cinema il 2 giugno 2017.