Wonder Woman: l'amazzone ruba la spada God Killer nella nuova immagine ufficiale

Ancora una volta grazie ad, possiamo finalmente iniziare a far luce su alcuni dettagli della trama della pellicola deldedicata a, che tornerà ad essere interpretata da! La foto, che potete vedere subito dopo il salto in calce alla notizia, mostra la principessa amazzone rubare la spada "".

La regista Patty Jenkins conferma che quello che accade nell'immagine sottostante è il momento immediatamente precedente la partenza di Diana dalla mitica isola di Themyscira per avventurarsi nel mondo dell’uomo. Ma prima di abbandonare la sua casa, Wonder Woman si recherà nell’armeria della città amazzone e ruberà un’antica e mitica spada chiamata "God Killer". In tempi antichi la spada potrebbe aver versato il sangue di potenti dei come Ares o Zeus, o forse persino anche di Darkseid?

Voci insistenti indicano infatti che Darkseid e le sue forze di Apokolips abbiano visitato la Terra nell’antichità con l’intento di conquistarla, ma siano stati respinti con la forza combinata delle Amazzoni, degli Atlantidei e dell'uomo. Quindi forse questa spada ha inferto un colpo mortale al possessore del potere dell’Omega Beam?

In Wonder Woman, Gal Gadot ritornerà a vestire i panni della potente supereroina sotto la regia di Patty Jenkins. Prima di abbracciare il suo destino divenendo Wonder Woman, lei era semplicemente Diana, principessa delle Amazzoni, addestrata per essere un guerriero invincibile sul campo di battaglia. Cresciuta in una paradisiaca isola separata dal mondo cosiddetto civilizzato, avrà a che fare con i suoi orrori quando un pilota americano si schianterà sulla riva del loro regno e racconterà di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno. Diana decide così di lasciare la sua casa, convinta di poter fermare la minaccia con le sue innate doti guerriere. Finirà così a combattere al fianco di quest’uomo, con cui inizierà a provare nuovi sentimenti, per scoprire i suoi pieni poteri e il destino che a lungo aveva ignorato.

Wonder Woman uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 2 Giugno 2017.