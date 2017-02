Wonder Woman: Joss Whedon ricorda il suo film mai realizzato

Prima di. Prima del Marvel Cinematic Universe. E prima ancora del successivo DC Extended Universe...era stato ingaggiato per scrivere e dirigere un adattamento cinematografico didalla Warner Bros. Pictures.

Whedon ci lavorò per molto tempo, poi il progetto fu annullato dalla Warner per divergenze creative. Dopo tantissimi anni, la Warner ci ha riprovato e ora Wonder Woman arriverà nei cinema questo giugno per la regia di Patty Jenkins (che sostituisce Michelle MacLaren, anche lei abbandonò la regia per divergenze creative con lo studio).

Durante una nuova intervista con Empire, Whedon ricorda quel progetto defunto: "Ho lavorato duramente a Wonder Woman ed era un progetto che ha significato cosi tanto per me. Ma non so se quello che stavo facendo sarebbe andata bene con la visione dello studio.".

Secondo il magazine, il film di Whedon era differente da quello che la Jenkins ha poi diretto. Nella sua versione, Diana e Steve Trevor lasciavano Themyscira dopo esser diventati amici. Davano aiuto ai rifugiati, ma Diana sarebbe incappata in numerosi problemi nella città natale di Trevor, Gateway City.