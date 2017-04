Wonder Woman: Jenkins ha utilizzato alcune sue idee di Thor 2 per il film

La regista di, adattamento cinematografico dedicato alla famosa supereroina dei fumetti della DC Comics con il volto di, ha svelato che alcune idee che aveva persono finite in quest'altro film.

Quasi tutti saprete che la Jenkins fu ingaggiata dai Marvel Studios per realizzare Thor: The Dark World ma finì per abbandonare il progetto per 'divergenze creative', in maniera amichevole. La Jenkins svelò che il suo voler fare una sorta di "Romeo & Giulietta" della Marvel non aveva convinto lo studio che, invece, voleva realizzare qualcos'altro.

Ora la regista svela che alcune di quelle idee sono finite nel suo Wonder Woman: "Sono molto simili. Ci sono molte domande e molte delle stesse lotte a cui ero interessata nella storia di Thor, anche se in quel caso stavamo parlando di un sequel, perciò non sarebbe mai stato un arco narrativo puro e semplice come avevo immaginato. E' per questo che sono finita a dirigere quest'altro, e che avevo sempre voluto realizzare. In questo modo ho potuto inserire quell'arco narrativo nella maniera più pura e semplice".