Wonder Woman inarrestabile! Diana Prince supera i 400 milioni di incassi in USA!

Wonder Woman non ha nessuna intenzione di fermare la sua fortunata corsa al box office! In patria supera infatti i 400 milioni di dollari. Vediamo come è andata dall'inizio della programmazione.

Gal Gadot e Patty Jenkins possono ritenersi soddisfatte. Wonder Woman continua a snocciolare successo d'incasso e, alla decima settimana di programmazione, raggiunge il notevole risultato di 400 milioni di dollari al box office USA

La storia parla delle origini di Diana Prince, la principessa Amazzone di Themyscira, che lascia la sua isola natale e la madre - la Regina Ippolita - per seguire il pilota Steve Trevor (Chris Pine), nel tentativo di fermare con lui la Prima Guerra Mondiale, causata, secondo la bella eroina, dal dio della guerra, Ares, col quale alla fine dovrà confrontarsi.

L'apertura di Wonder Woman è stata davvero ottima; la pellicola basata sui fumetti DC ha infatti guadagnato 100 milioni di dollari solo nella finestra d'apertura e poi non ha fatto che andare sempre meglio diventando il film più redditizio dell'estate 2017.

Secondo Variety, quando Wonder Woman passerà - ed è praticamente certo che questo avverrà - la cifra guadagnata dallo Spider-Man di Sam Raimi, che ottenne in USA 403.7 milioni di dollari, diventerà il sesto film in classifica tra i cinefumetti più redditizi di tutti i tempi (negli Stati Uniti).

Wonder Woman è quindi il film più fortunato di quello che ora è definito come il DC Extended Universe, ma si sta avvicinando ai film DC del passato di maggior successo, se pensiamo che al primo posto c'è Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, che guadagnò 534.9 in casa, seguito da The Dark Knight Rises con 448.1 milioni di dollari.

A prescindere da come chiuderà, senza dubbio Wonder Woman ha un brillante futuro davanti a sé e Gal Gadot è l'interprete ideale dell'Amazzone, tanto da essere già entrata nell'immaginario collettivo come la perfetta incarnazione di Diana di Themyscira.

Il seguito di Wonder Woman arriverà al cinema a dicembre 2019 e vedremo di nuovo la guerriera amazzone insieme alla Justice League, alla fine di quest'anno.