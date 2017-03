Wonder Woman: in arrivo la prossima settimana il terzo trailer ufficiale

Nuove informazioni su uno dei cinecomic più attesi dai fan, in attesa di scoprire seriuscirà ad inaugurare una nuova era del, finora non privo di critiche. Grazie alla Funko è stata diffusa online una nuova immagine promozionale dinei panni di, ed è in arrivo un terzo trailer del film.

La Legion of Collectors, servizio di abbonamento della Funko dedicato agli eroi DC, ha rilasciato in rete una nuova immagine promozionale per il film di Wonder Woman, permettendoci di dare un altro sguardo a Gal Gadot nelle vesti dell'iconica supereroina DC.

Inoltre, Trailer Track ha confermato che un nuovo trailer per il film della durata di 2 minuti e 23 secondi è stato classificato, e si prevede che sarà proiettato nelle sale in contemporanea a Kong: Skull Island. Naturalmente ciò significa che potrebbe sbarcare online già la prossima settimana. Non è dato sapere se sarà l’ultimo trailer prima dell’uscita al cinema del film solista di Wonder Woman, ma potrebbero finalmente svelare il villain della pellicola, e farci dare un primo sguardo ad Ares, dio della guerra.

Wonder Woman è stato diretto da Patty Jenkins a partire da una sceneggiatura di Geoff Johns e Allan Heinberg. La pellicola vedrà un cast composto, oltre che dalla protagonista Gal Gadot, anche da Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui e Lucy Davis.

Ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, Wonder Woman narra la vita della principessa delle Amazzoni Diana, addestrata per divenire una guerriera invincibile sul campo di battaglia fin da piccola. Quando però un pilota americano si schianta sulle acque limitrofe all’isola dove hanno dimora le Amazzoni, e racconta di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di lasciare la sua casa, decisa a fermare la guerra che sta mietendo migliaia di vittime.

Wonder Woman sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 2 Giugno 2017.