Wonder Woman: Il nuovo spettacolare trailer con Gal Gadot

Tantissime sequenze inedite nel nuovo trailer di, il cinecomic targato Warner Bros.è protagonista di spettacolari scene d'azione, mentreha trovato decisamente più spazio. Per ora la versione del filmato è solo in russo.

Nel nuovo trailer internazionale di Wonder Woman, pubblicato in russo, vediamo da vicino la spettacolare isola in cui è cresciuta l'amazzone Diana. E sono diverse le scene inedite mostrate nel nuovo spot: più azione, diverse location e Gal Gadot, protagonista al fianco dell'affascinante Chris Pine, in tutte le versioni della sua Wonder Woman. Elegante, intellettuale, sensuale e naturalmente con la tenuta da battaglia. Proprio qualche giorno fa la regista Patty Jenkins ha rilasciato un'intervista sul film, affermando, tra le altre cose: "Non combatte semplicemente i cattivi o il crimine. Lei crede nella bontà e nell'amore. Lei è feroce e pronta a combattere, ma soltanto per proteggere una visione migliore dell'umanità".

Wonder Woman, il nuovo DC Comics atteso dai fan, arriverà in sala il prossimo 2 giugno con Gadot e Pine troveremo anche Robin Wright, Danny Huston e Saïd Taghmaoui.