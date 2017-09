Wonder Woman Honest Trailer: "Diana è le'eroina che il DCEU non si merita!"

E' uscito l'esilarantedi Wonder Woman , il film DCEU diretto dae interpretato dalla statuaria e bellissima attrice israeliana

Wonder Woman ha avuto un successo incredibile ed è diventato il film che ha incassato di più in Nord America quest'estate. Inoltre, è anche il cinefumetto DCEU che ha guadagnato di più fino ad oggi! Insomma, ha battuto una marea di record e, come potrete ascoltare guardando questo trailer, secondo chi ha creato il video no, l'Universo Esteso DC non se la merita l'eroina Amazzone!

Tra un'esilarante tentativo di pronunciare il nome dell'isola originaria di Diana, Temyscira, e una serie di battute su Chris Pine, che è praticamente la "principessa in costante pericolo" che Wonder Woman deve salvare, il trailer è un divertimento dall'inizio alla fine, compresa la parte in cui viene ehm... chiamato il cast e la fine perché signori, Diana, la Lega della Giustizia, se la può tranquillamente fare da sola!

Date un'occhiata e diteci cosa ne pensate.

Wonder Woman è attualmente disponibile per la visione in versione Digital HD.