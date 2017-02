Wonder Woman: i giocattoli confermano il villain

Manca ancora un po' all'uscita nei cinema di, prossimo adattamento cinematografico della DC Comics, e ancora sappiamo ben poco a riguardo. Alcuni rumor indicavano Ares come villain della pellicola ma la notizia non è mai stata confermata.

Ora sono finite in rete (in low-res) alcune immagini dei giocattoli ispirati al film - ed incentrati su Wonder Woman (Gal Gadot) e Steve Trevor (Chris Pine - che confermerebbero Ares come villain. Infatti nelle scatole è proprio indicato Ares come 'nemico' del film e sono presenti dei pezzi della sua armatura in entrambe le confezioni (collezionando le sei action figure, i fan potranno assemblare Ares).

Chi lo interpreterà? Questo è ancora da vedere... ricordiamo che Wonder Woman arriva a giugno.