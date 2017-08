Wonder Woman : Geena Davis vorrebbe recitare nel sequel!

Il premio Oscarvorrebbe far parte del cast del secondo film dedicato all'amazzone Diana Prince, in Wonder Woman 2.

Wonder Woman, diretto da Patty Jenkins, con protagonista Gal Gadot, è senza dubbio, il più grande successo ottenuto finora da quello che prende il nome di DC Extended Universe. Ha avuto così tanto consenso, arrivato da ogni parte, che Hollywood ovviamente non resta solo a guardare, vuole partecipare!

Perlomeno è il caso della vincitrice dell'Oscar Geena Davis che, parlando con Variety, ha rivelato che avrebbe davvero piacere di essere inserita nel cast del già annunciato - e ormai ufficiale - sequel su Diana Prince:

"Wonder Woman era il film di cui avevamo bisogno, c'era davvero necessità di farlo e sono più che entusiasta di come è venuto fuori. Ho incontrato Patty Jenkins e le ho detto "Sono certa che farete il sequel e se ti serve qualcuno tra le amazzoni ci sono sempre io. Sono disponibile!"

La Davis non è estranea ai film d'azione e adesso sta lavorando alla serie tv l'Esorcista e uscirà a breve con un nuovo film dal titolo Marjorie Prime.

Wonder Woman è ancora in programmazione in alcune sale e arriverà negli usa in Digital HD il 29 agosto e in Blu-ray il 19 settembre.