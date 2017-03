Wonder Woman: Gal Gadot spiega come descriverebbe il film a dei ragazzi

In un mercato dominato da supereroi maschi, laè la prima a rilasciare un film solista su una supereroina femminile.ha fatto la sua prima apparizione cinematografica in, e la sua introduzione è stata accolta molto positivamente dai fan.

Nonostante questo, molti ritengono che potrebbe non raccogliere abbastanza pubblico, soprattutto maschile, con il film dedicato alle sue origini, ma la DC e la troupe di Wonder Woman si sono detti disposti a correre questo rischio per dimostrare che si sbagliavano, e che il mercato cinematografico si può aprire a nuovi spazi.

Durante una visita al set, Gal Gadot, che interpreta Wonder Woman, ha spiegato come descriverebbe il film a dei ragazzi: "Questa è una storia veramente universale. È una bella storia di una bella anima che cerca di salvare il mondo e dare battaglia, ma non sa molto di quello in cui si sta immischiando. È molto ingenua, ma l'amore della sua vita la sta educando, in un modo molto sofisticato, le mostra la realtà nella quale si trova. È solo una bella storia d'amore di una ragazza che sta crescendo."

Da quello che abbiamo visto nel trailer più recente, sembra che Wonder Woman sarà coinvolta in una storia di crescita, che da bambina riluttante diviene una guerriera senza paura. Si tratta di un punto di vista interessante che dovrebbe sicuramente piacere a tutti indifferentemente.

Prima di divenire Wonder Woman, Diana era la testarda principessa delle Amazzoni, addestrata per essere la migliore guerriera del suo popolo. Cresciuta in una paradisiaca isola protetta, Diana finirà per lasciare la sua casa quando un pilota stranierò cadrà sulle coste del luogo portando il messaggio di un mondo preda di guerre e soprusi. Convinta che possa fermare la minaccia, combatterà al fianco dell'uomo per porre fine alla prima guerra mondiale, scoprendo i suoi poteri e il suo destino di protettrice dei deboli.

Diretto da Patty Jenkins, Wonder Woman comprende un cast con Gal Gadot, Chris Pine, Lucy Davis, Connie Nelson, Robin Wright, Danny Huston, e David Thewlis.

Wonder Woman uscirà nei cinema statunitensi il 9 giugno 2017.