Wonder Woman: Gal Gadot spiega che Beyoncé la aiutò nell'audizione per il film

Gal Gadot riprenderà il ruolo di Diana Prince nel mese di giugno, quando approderà sul grande schermo il film di Patty Jenkins dedicato interamente a Wonder Woman, ma l’attrice trentunenne debuttò nei panni dell’iconico personaggio DC in Batman V Superman: Dawn of Justice, e sembra che provino iniziale sia stato particolarmente snervante.

Intervistata dalla rivista W Magazine, Gal Gadot, che a quel tempo aveva sul suo curriculum solo un’altra importante apparizione sul grande schermo, avendo cominciato come modella, spiega che non aveva idea di quale personaggio stesse in realtà rappresentando, rendendola molto più nervosa sull’esito del provino.

“Quando ho fatto il provino per Batman V Superman, non sapevo che in realtà avrei recitato nei panni di Wonder Woman. Il regista, Zack Snyder, mi chiese di fare un test con la cinepresa. E si rivelò una vera tortura. Stavano provinando sei o sette ragazze, ed eravamo tutte in roulotte separate. Ci dissero di stare dentro fino a quando non ci avrebbero chiamato. L'attesa è tuttora il mio nemico numero uno, e stavo perdendo la testa. Così, decisi di ascoltare Beyoncé. Chi comanda il mondo? Le ragazze! Appena ho iniziato a ballare, ho lasciato andare la mia ansia. Grazie, Beyoncé!”

Il ritmo della musica di Beyoncé ha avuto chiaramente l'effetto desiderato, dato che Gal Gadot ha poi ottenuto il ruolo ed è destinata a continuare a interpretare Wonder Woman nel prossimo futuro in tutti di film dell’Extended DC Universe.

In Wonder Woman appariranno, oltre alla protagonista Gal Gadot, anche da Chris Pine, Robin Wright, David Thewlis, Danny Huston, Lucy Davis, Saïd Taghmaoui e Ewen Bremner.

Wonder Woman sarà proiettato nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 2 Giugno 2017.