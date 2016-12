Wonder Woman: Gal Gadot protagonista di un nuovo scatto

Il prossimo giugno, la supereroina per eccellenza dei fumetti della, irromperà sul grande schermo con una pellicola a lei totalmente dedicata, per la regia di

Nell'attesa, ecco arrivare in rete un nuovo scatto ufficiale che ci mostra l'attrice Gal Gadot proprio nei panni di Wonder Woman: la trovate qui sotto.

La pellicola sarà un prequel di Batman v Superman: Dawn of Justice, in cui il personaggio ha esordito, ed uscito lo scorso marzo, che ci narrerà le origini ed il passato della supereroina, affiancata per l'occasione da Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor.

Il cast include anche attori come Danny Huston, Lucy Davis, Robin Wright, Lisa Loven Kongsli e Connie Nielsen.