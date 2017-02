Wonder Woman: Gal Gadot è la principessa guerriera sulla copertina di Empire

Dopo aver dato un primo sguardo l'altro giorno ad alcune nuove foto che ritraevano, ora possiamo vedere una foto ad alta risoluzione dell’ultima copertina diconstessa, che si mostra in azione nei panni della principessa guerriera! La foto è disponibile subito dopo il salto, come sempre in calce alla notizia.

Le scansioni digitalizzate precedentemente diffuse ci mostravano la copertina speciale riservata agli abbonati, ma ora Empire Magazine (grazie a Gal Gadot stessa che ha diffuso l’immagine) ha ufficialmente presentato la sua copertina regolare dedicata a Wonder Woman, con una nuova immagine della principessa di Themyscira in una delle sue pose più iconiche, mentre avanza in battaglia con i suoi bracciali a protezione.

Il magazine sarà distribuito da domani, e contiene anche alcune novità sulla serie di Iron Fist, sulla pellicola di Ghost in the Shell e molto altro ancora, che non mancheremo di riportarvi nei prossimi giorni.

Di recente si è tenuta una proiezione di prova del film e le prime reazioni sono state a quanto pare positive, anche se i tweet sono state pubblicati da fonti di seconda mano e quindi dovremo aspettare e vedere se le opinioni più dettagliate che riceveremo a breve consolideranno questi rumor.

Diretto da Patty Jenkins, in Wonder Woman troveremo un cast composto anche da Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui e Lucy Davis.

Wonder Woman narra la vita della principessa delle Amazzoni Diana, addestrata per divenire una guerriera invincibile sul campo di battaglia. Cresce in una paradisiaca isola separata dal mondo civilizzato, ma quando un pilota americano si schianta sulle acque limitrofe e racconta di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di lasciare la sua casa, convinta di poter fermare questa guerra con le sue capacità superiori.

Wonder Woman uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 2 Giugno 2017.