Wonder Woman: Gal Gadot in azione nei panni di Diana nei nuovi spot ufficiali

Laha rilasciato online due nuovi spot TV dell'attesodiretto da, solo-movie dedicato alle origini dell'Amazzone Guerriera Diana, nel film interpretata da

Nata e cresciuta sull'Isola di Themyscira, Diana è stata sin da piccola addestrata per divenire una guerriera invincibile, futura regina della Amazzoni. Un giorno l'aereo del pilota Steve Trevor (Chris Pine) precipita però sull'Isola, rivelando alla protagonista l'esistenza di una Guerra Mondiale in atto.

Diana deciderà così di abbandonare le sue radici per recarsi nel mondo degli umani e cercare di fermare questo enorme conflitto globale.



Wonder Woman vedrà nel cast anche David Thewlis, Robin Wright, Connie Nielsen, Danny Huston e Lucy Davis, per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 1° giugno.