Anche se già vista qualche tempo fa,ha diffuso tramite il suo Twitter personale una nuova foto dache, ovviamente, la mostra nei panni della supereroina di casa DC Comics. Potete visionare lo scatto dopo il salto.

Patty Jenkins ha diretto la pellicola da uno script firmato da Allan Heinberg, Geoff Johns e Zack Snyder. Gal Gadot riprende i panni di Wonder Woman dopo aver debuttato in Batman v Superman: Dawn of Justice lo scorso anno; quest'anno la Gadot darà il volto all'amazzone guerriera anche in Justice League, che arriverà a novembre.

Nel cast insieme alla Gadot ci saranno anche Chris Pine, Connie Nielsen, Danny Huston e Robin Wright.

Arriverà sul grande schermo a giugno.