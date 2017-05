Wonder Woman: Gal Gadot in piena azione nel quarto trailer ufficiale

E' uscito durante lo scorso episodio della serie televisivail quarto trailer ufficiale di, film dell'Universo Esteso DC diretto da

Nel video si vedono ovviamente immagini già viste in precedenza negli altri filmati rilasciati, ma possiamo anche dare un'occhiata alla giovane Diana a cavallo, scene di allenamenti a Themyscira, e anche un pizzico di humour alla fine, nella scena con la spada.

La storia: prima di diventare Wonder Woman, Diana era una principessa guerriera che avrebbe dovuto guidare le Amazzoni. Quando un uomo arriva sulla sua isola, dopo uno schianto aereo, e le racconta di una grande guerra che sta distruggendo il mondo, la donna decide di seguirlo per cercare di scongiurare il peggio. In quel frangente la ragazza scoprirà quale sia il suo vero potere e il suo destino le apparirà finalmente chiaro.

Nel cast di Wonder Woman: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, David Thewlis, Ewen Bremner, Danny Huston e Saïd Taghmaoui. In sala a giugno.