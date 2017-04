Wonder Woman: Gal Gadot e il cast nelle nuove immagini in alta qualità

La Warner Bros ha rilasciato online 16 immagini in alta qualità dell'attesodiche vedràtornare nei panni dell'eroina DC in un film stand-alone a lei dedicato.

La storia del film racconterà le origini di Wonder Woman, mostrando la Principessa Diana ai suoi inizi sulla misteriosa Isola di Themyscira fino alla sua trasformazione in vera e propria supereroina quando scenderà in campo nella Prima Guerra Mondiale per salvare l'umanità da una minaccia segreta con l'obiettivo di gettare il mondo nel caos.



Wonder Woman vede nel cast anche Chris Pine, David Thewlis, Robin Wright, Danny Huston, Connie Nielsen, Elena Anaya, Lucy Davis, Ewen Bremner e Ann Wolf, per un'uscita prevista nelle nostre sale il 1° giugno 2017.



Trovate le nuove foto ufficiali nella gallery in basso.