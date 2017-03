Wonder Woman: il film con Gal Gadot ha ottenuto ufficialmente il rating PG-13

Cresce l'attesa per vedere l'attesodi(Monster) con protagonista la bella e agguerritanei panni della Principessa Amazzone, e oggi, a due mesi dall'arrivo nelle sale del film, è stato ufficializzato il rating del cinecomic DC.

La MPAA, infatti, ha annunciato in queste ultime ore che Wonder Woman avrà un PG-13, vietato ai minori di tredici anni "per sequenze d'azione violente e contenuti suggestivi". La cosa non sorprende particolarmente, dato che anche Suicide Squad o Doctor Strange avevano ottenuto simile rating, di certo inferiore al ben più restrittivo ma necessario Rated-R di Logan o Deadpool.



Wonder Woman racconterà le origini della supereroina DC, principessa amazzone dell'Isola di Themyscira e combattente per la verità e la pace nel mondo tra la Prima Guerra Mondiale e i tempi moderni, al fianco di Batman e Superman.



Nel cast del film vederemo anche Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, Ewen Bremner, David Thewlis, Connie Nielsen e Lucy Davis, per un'uscita prevista nelle sale il 1° giugno 2017.