Wonder Woman entra nella Top 20 dei film dal maggiore incasso di sempre!

Wonder Woman è ufficialmente uno dei film che hanno incassato di più nella storia. La pellicola della Warner Bros. sull'eroina di, non ha deluso le aspettative, e si piazza al ventesimo posto della classifica USA.

La pellicola su Wonder Woman, diretta da Patty Jenkins e con protagonista Gal Gadot, al cui fianco c'è lo strepitoso Chris Pine nei panni di Steve Trevor, è stat recentemente incoronata quale motion picture di maggior successo dell'estate 2017, con un incasso "casalingo" di 408 milioni di dollari e un totale nel mondo di oltre 800 milioni, catapultando gli incassi del DCEU alla cifra di 3 miliardi, con soltanto quattro pellicole realizzate finora.

Anche la regista, Patty Jenkins, ha recentemente ammesso che certo, si aspettava un buon risultato, ma questo è andato oltre ogni più rosea aspettativa. E, in virtù del successo, lavorerà al sequel nel 2019.

Nel frattempo potremo rivedere l'amazzone Diana Prince in Justice League, al fianco di altri supereroi come Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Aquaman (Jason Momoa), The Flash (Ezra Miller) e Cyborg (Ray Fisher).