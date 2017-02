Wonder Woman: su Empire nuove immagini e concept art

Il web pullula da settimane di nuove immagini di, la supereroina DC interpretata dalla bellissima. In queste ore, grazie a un servizio pubblicato sulla rivista Empire, sono state diffuse nuove immagini e nuovi concept art. Il film, diretto da, arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il 2 giugno.

Dopo avervi mostrato ieri la cover di Empire, ecco tutte le immagini presenti all'interno del report fotografico della celebre rivista.

Prima di diventare Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, cresciuta su un'isola perfetta e addestrata a diventare la guerriera più forte del mondo. In seguito allo schianto sull'isola di un pilota americano, Diana sente un forte conflitto provenire dal mondo e convinta di poter risolvere la situazione lascia l'isola e giunge in Occidente per cercare di salvare l'umanità.

Il cast di Wonder Woman comprende Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis. Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder, Deborah Snyder e Richard Suckle.