Wonder Woman: ecco perchè il film sarà diverso dagli altri cinecomic

è uno dei cinecomic più attesi dell'anno e il film di, incentrato sulla supereroina più famosa della DC Comics sarà il quarto capitolo del DC Extended Universe. Un kolossal imponente, che ha richiesto un enorme dispendio di denaro. A parlare della pellicola, definendola un film differente dagli altri, è

Kanimodo, uno dei produttori più importanti della pellicola, il cui trailer in italiano è uscito qualche ora fa, ha raccontato perchè ritiene Wonder Woman un film che si rivelerà differente dai predecessori:"Non abbiamo mai avuto una protagonista femminile in un cinecomic e credo non ci sia nessun altro modo migliore che esordire con Wonder Woman. Ha una storia così ricca di compassione e umanità. Si arriva veramente a vedere il suo percorso da eroina, arrivando a quello che vediamo in Batman v Superman: Dawn of Justice. Anche se in quel caso del personaggio abbiamo solamente un debolissimo assaggio."

Diretto da Patty Jenkins, Wonder Woman comprende nel cast Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, Lisa Loven Kongsli, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Lucy Davis, Ewen Bremner e Said Taghmaoui.