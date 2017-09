Wonder Woman: ecco perchè il film di Patty Jenkins non ha scene post-credits

Le scene post-credits nei cinecomic sono diventate praticamente un'abitudine nei film Marvel e questa tendenza sembrava esser stata abbracciata anche dalla DC. Tuttavia Wonder Woman non ha riservato nessuna scena post-credit e a spiegare il motivo di tale decisione ci ha pensato la regista del film con

In un'intervista al Toronto Sun, Patty Jenkins ha spiegato che "Wonder Woman semplicemente non ne aveva bisogno. Non sarebbe stato organico con quello che abbiamo raccontato. Non sono una fanatica delle scene post-credits, credo abbiano senso se i film sono estremamente simili. Se si sa già che il prossimo film sarà realizzato con lo stesso tono allora ha senso, in caso contrario no. Wonder Woman era troppo diverso dai precedenti film del DC Extended Universe per creare delle scene post-credits. Ed è una delle cose che più mi piace di questo universo. Inoltre la fine del film è semplicemente la fine, non un 'ci risintonizziamo più tardi'."

Il produttore Charles Roven aveva dichiarato:"Il fatto che altri film del DCEU abbiano avuto delle scene post-credits non vuol dire che tutti i film di questo universo cinematografico le avranno."