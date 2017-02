Wonder Woman: ecco la cover di Empire che ritrae la principessa amazzone!

Dopo la diffusione di alcune immagini e indiscrezioni che mostrano l’aspetto del villain della pellicola, il Dio, e indicano che sarà interpretato da, arrivano online grazie ad Empire anche un paio di nuove immagini di, cui presta il volto ancora una volta, dopo la sua apparizione in

Anche se non è stata ancora ufficialmente svelata, ha trovato il modo di approdare in rete una scansione dell’ultima copertina speciale della rivista cinematografica Empire, dedicata agli abbonati al magazine, che permette di dare un nuovo sguardo alla bella Gal Gadot nei panni di Wonder Woman. Inoltre è stata diffusa, sempre grazie alle scansioni, un’altra immagine inedita della principessa amazzone, che potete trovare sempre nella galleria in calce alla notizia.

Tra immagini di giocattoli che rivelano l’aspetto del villain Ares e altri rumor, negli ultimi giorni si è parlato spesso di Wonder Woman, anche perché si attende il trailer finale del film diretto da Patty Jenkins, che dovrebbe debuttare nei cinema il 3 marzo in contemporanea con il cinecomic Logan. C'è però una discreta possibilità che il trailer sarà rilasciato prima, quindi siate certi di tenere d'occhio il nostro sito per ulteriori aggiornamenti!

Ambientato nel 20esimo secolo, Wonder Woman segue le vicende della principessa amazzone Diana (Gal Gadot), che vive sull'isola di Themyscira, isolata dal mondo esterno insieme alla sua comunità di guerriere esclusivamente donne. Un giorno incontra il pilota militare americano Steve Trevor (Chris Pine), quando questi si è schiantato a terra col suo velivolo. Dopo aver appreso da lui gli sconvolgenti avvenimenti in corso in Europa durante la prima guerra mondiale, Diana decide di lasciare la sua casa per tentare di porre rapidamente fine alla guerra.

Diretto da Patty Jenkins da una sceneggiatura di Geoff Johns e Allan Heinberg, Wonder Woman sarà rilasciato nelle sale cinematografiche statunitensi il 2 giugno 2017.