Anche se la Warner Bros. Pictures è stata completamente assente durante il Superbowl, i fan dell'Universo Cinematografico DC Comics possono contare su un trailer internazionale diper godersi anche loro qualcosa da uno dei film più attesi dell'anno.

Come sempre potete trovare questo trailer internazionale qui sotto.

Gal Gadot riprende i panni di Wonder Woman, che aveva già interpretato in Batman v Superman: Dawn of Justice e che vestirà, nuovamente, anche in Justice League, in arrivo a novembre per la regia di Zack Snyder.

La regia è affidata a Patty Jenkins e, per l'occasione, la Gadot sarà affiancata da attori come Connie Nielsen, Robin Wright e Chris Pine.

La Warner Bros. Pictures distribuirà il cinecomic questo giugno.