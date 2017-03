Wonder Woman: Diana Prince è la fonte d'energia

è uno dei film più attesi dell'anno, non solo dai fan della DC visto che il tono e le atmosfere della pellicola didovrebbero discostarsi un po' da quelli classici dei cinecomic. Il trailer ha svelato alcune sequenze sulle origini di Wonder Woman, quando vediamo la giovane Diana scoprire i suoi poteri.

Ma è da tempo, ancor prima dell'uscita del trailer, che si attribuiscono i poteri di Diana Prince ai suoi bracciali. Tuttavia durante la lavorazione del film si è appreso che è la stessa Wonder Woman ad essere la fonte d'energia, il centro del suo potere.

Wonder Woman è diretto da Patty Jenkins e comprende nel cast Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Lucy Davis, Lisa Loven Kongsli, Danny Huston, Ewen Bremner, Said Taghmaoui, Elena Anaya e David Thewlis.

L'uscita del film, quarto capitolo del DC Extended Universe, è prevista per il primo giugno.