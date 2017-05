Wonder Woman: Diana blocca i proiettili nel nuovo poster

Lae lahanno rilasciato online un nuovo poster del film di prossima uscita, in cui vediamo la nostra eroina deflettere i proiettili degli avversari con la sua celebre mossa. Potete vedere il poster completo insieme ad un filmato con i protagonistiche contiene nuove scene!

Nel filmato Gal Gadot e Chris Pine in persona ci presentano delle nuove scene della pellicola e ci parlano del film, invitando gli spettatori a prenotare subito i biglietti per il film.

Wonder Woman ci narrerà le origini dell’eroina un tempo nota solo come Diana, principessa delle Amazzoni e addestrata a diventare una guerriera formidabile. Allevata su un'isola protetta dal mondo esterno, ne apprenderà le ingiustizie quando un pilota americano si schianta sulle loro sponde e racconta di un enorme conflitto scoppiato nel mondo esterno. Diana lascia così la sua casa per cercare di fermare la minaccia. Finirà così con lo scoprire il suo vero destino, che la porrà in conflitto nientemeno che con una divinità greca da tempo in lotta con il suo popolo, Ares.

Wonder Woman vede un variegato cast composto dalla protagonista Gal Gadot (Batman v Superman: Dawn of Justice), Chris Pine (Star Trek), Robin Wright (The Girl with the Dragon Tattoo, Netflix House of Cards), Danny Huston (Clash of the Titans, X-Men Origins: Wolverine), Ewen Bremner (Exodus: Gods and Kings, Snowpiercer), Saïd Taghmaoui (American Hustle), Elena Anaya (The Skin I Live In), Connie Nielsen (Gladiator, Nymphomaniac: Vol. I) e Lucy Davis (Shaun of the Dead). Il film è stato prodotto da Charles Roven, Zack Snyder e Deborah Snyder, con Richard Suckle, Stephen Jones, Wesley Coller, Geoff Johns e Rebecca Roven nel ruolo di produttori esecutivi.

Wonder Woman esordirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 2 giugno 2017. La pellicola sarà seguita nel 2017 con l’attesissimo film della Justice League, in uscita il 17 novembre.