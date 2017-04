Wonder Woman: annunciato il #WonderWednesdays

Anche se giugno sembra lontanissimo, in realtà mancano circa sette mercoledì all'arrivo nelle sale cinematografiche di, adattamento cinematografico della supereroina DC Comics con il volto di

L'attesa per i fan è incredibile, ma questa sarà ampiamente ripagata. Gal Gadot in persona, insieme al suo partner nel film Chris Pine (Steve Trevor), hanno annunciato su Twitter, tramite un video, l'arrivo del #WonderWednesdays. Ogni mercoledì, per sette settimane (quindi, fino alla release nei cinema di tutto il mondo), verranno rilasciati in rete dei contenuti esclusivi dalla pellicola di Patty Jenkins.

Quindi stiamo parlando di clip, foto dietro le quinte mai viste prima d'ora e possibilmente anche dei contest.

Vi terremo aggiornati a riguardo nelle prossime settimane.