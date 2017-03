Wonder Woman: un altro sguardo ad Ares tramite il nuovo Set LEGO!

È giunta online una nuova immagine del nuovo Setdedicato all’imminente filmdi, che sarà diretto dae avrà protagonista. Questo Setci dà l’opportunità di dare uno sguardo all’aspetto, e alle dimensioni, del cattivo principale del film, Ares. Trovate la foto in calce alla notizia!

La presenza di Ares nella pellicola di Wonder Woman è stata del tutto confermato da qualche tempo, con alcuni dettagli della trama e varie immagini di giocattoli che lentamente si sono fatti strada sul web. L'ultima immagine in ordine di tempo arriva grazie ad Entertainment Weekly, che ha rilasciato un primo sguardo ufficiale a uno dei set LEGO preparati in occasione dell’uscita del film, che include la presenza del dio della guerra.

Mentre ancora non abbiamo l’ufficialità di chi interpreterà Ares (alcuni rumor hanno accennato che sia David Thewlis che Danny Huston potrebbero avere a che fare con questo ruolo), sembra proprio che rappresenterà un’enorme minaccia per Diana, sia letteralmente che metaforicamente, almeno stando all’enorme action-figure LEGO!

Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per essere una guerriera invincibile fin dalla sua nascita in una paradisiaca isola al riparo dal mondo. Quando però un americano si schianta sulle coste e racconta di un’orribile guerra mondiale in corso, Diana parte con lui, convinta che possa fermare la atrocità commesse. Diana scoprirà così i suoi veri poteri... e il suo destino da guerriera.

Wonder Woman esordirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 2 Giugno 2017.