Wonder Woman 2: lo script per il secondo film è già in fase di stesura!

Il primo film suè ancora in programmazione nei cinema, ma il successo di Wonder Woman è stato talmente gigantesco, che lo script della seconda pellicola è già in corso d'opera.

Patty Jenkins tornerà alla regia, la notizia è ormai ufficiale, come anche l'uscita di Wonder Woman 2, prevista per il 2019. E quindi lo script è già in fase di lavorazione.

La notizia l'ha data il capo dell'ufficio creativo della DC, Geoff Johns, ma i dettagli su cosa verrà inserito nella trama, naturalmente, non ci possono essere ancora. Comunque, dare spesso un'occhiatina all'account Twitter di Johns potrebbe rivelarsi una saggia idea per chi è in cerca di aggiornamenti. Ecco cosa ha detto a Yahoo! Movies nel week-end del Comic-Con di San Diego:

"Adesso sto lavorando allo script di Wonder Woman 2. Ho appena cominciato."

La prossima volta che vedremo Gal Gadot nei panni di Wonder Woman sarà in Justice League e, forse, potremo aspettarci di vederla anche nello standalone sul velocista scarlatto, intitolato Flash: Flashpoint.