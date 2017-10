Wonder Woman 2: riprese in estate, Chris Pine tornerà?

Dopo averla vista questo novembre in, il personaggio di, sempre interpretato dalla splendida, tornerà in un sequel tutto dedicato a lei, in arrivo nei cinema statunitensi in tempo per le festività Natalizie del 2019.

Un nuovo report di CBR - non confermato, al momento - afferma che le riprese di Wonder Woman 2, sempre diretto da Patty Jenkins, inizieranno nell'estate del 2018 e, più precisamente, a partire dal prossimo giugno.

Il sito spiega che Chris Pine, interprete di Steve Trevor, dovrebbe tornare nel film, il che lascia spazio a numerose domande: saranno flash-back? Oppure la Jenkins troverà un escamotage per far tornare il personaggio come comprimario? A quanto pare il setting del sequel sarà la Guerra Fredda ma anche questo, come tutti gli altri, è solo un rumor.

Dave Callaham co-scriverà il film insieme alla Jenkins e Geoff Johns.