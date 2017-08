Wonder Woman 2, Patty Jenkins: "Vedremo una Diana pienamente inserita"

Lo straordinario successo di pubblico di, che attualmente ha superato gli 800 milioni di dollari di incasso globale, ha sicuramente accelerato la lavorazione del sequel che sarà diretto nuovamente da

Quest’ultima, dopo il botta e risposta a distanza con James Cameron, è tornata a parlare del tipo di Diana Prince che vedremo nel nuovo capitolo delle avventure di Wonder Woman. Se la prima storia era servita per rendere giustizia alle origini del personaggio, il sequel mostrerà una Diana molto più sicura di sé:

“La cosa straordinaria del primo film era che potevi sì dare vita da zero al personaggio che tutti abbiamo amato, ma lo avremo visto solo alla fine del film. La cosa eccitante del sequel è vedere quel personaggio posizionato nel mondo che lo circonda, pronta a vivere tutte le storie più classiche. C’è Wonder Woman e mostreremo quello che può fare. Dovrebbe rivelarsi un film completamente diverso, che mostri una grande Wonder Woman, pienamente inserita nel mondo”.

Ufficializzato nel corso dell’ultimo Comic-Con, Wonder Woman 2 – con ancora Gal Gadot nella parte principale – non arriverà nelle sale prima del 2019. Su queste pagine potete leggere la recensione del primo film, uscito nelle sale lo scorso giugno.