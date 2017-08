Wonder Woman 2: Patty Jenkins tornerà alla regia del sequel con Gal Gadot!

Nonostante lo scorso mese laabbia confermato la lavorazione di un sequel di Wonder Woman , annunciando anche la data d'uscita ufficiale, nulla era stato dichiarato in occasione del San Diego Comic-Con sullo sperato ritorno dialla regia di Wonder Woman 2

Ebbene, dopo settimane di trattative, è oggi Deadline a riportare che la regista sarebbe adesso in procinto di chiudere l'accordo con lo studio per tornare a dirigere il già attesissimo sequel di uno dei cinecomic Warner/DC più proficui e amati tra quelli finora prodotti, se non addirittura il più apprezzato.



Il sito riporta anche che la Jenkins, a trattative concluse, rientrerà in un accordo storico "che equiparerà il suo compenso a quello che un regista di sesso maschile avrebbe percepito se avesse diretto un film andato così bene al box-office", quindi si parla di cifre davvero significative. Deadline scrive anche che l'ufficialità del suo ritorno si è fatta attendere così a lungo proprio perché la Jenkins ha cercato di perseguire fortemente questo obiettivo, probabilmente in nome di una lotta per la parità dei sessi in quel di Hollywood, considerato ancora oggi un ambiente estremamente maschilista.



Sicuramente non sarà una grande sorpresa per i fan più attenti al flusso di notizie in merito al cinecomic, ma è comunque bello poter dire che il ritorno della regista è ormai ufficiale a tutti gli effetti. Wonder Woman 2 uscirà nelle sale il 13 dicembre 2019.