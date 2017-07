Wonder Woman 2: nuovi rumor sul potenziale sequel della DC

, il cinefumetto targato Warner Bros. Pictures/DC Comics uscito lo scorso giugno nei cinema, è stato un successo incredibile, che ha trovato il riscontro positivo da parte della critica e del pubblico.

E' inevitabile che, visti i numeri al botteghino, un sequel sia inevitabile, anche se la Warner non ha ancora fissato la data di uscita.

Secondo Screenrant ed Heroic Hollywood, Wonder Woman 2 sarà ambientato negli anni '80 e vedrà l'amazzone di Gal Gadot combattere l'Unione Sovietica nei giorni della Guerra Fredda. "Da quel che sembra, Wonder Woman 2 sarà il Captain America: The Winter Soldier del DCEU mentre il primo Wonder Woman è stato il Captain America - Il primo vendicatore del DCEU" afferma Heroic Hollywood.

Secondo le indiscrezioni, inoltre, anche Chris Pine dovrebbe tornare nel sequel. Il "come", questo è ancora da spiegare.

Patty Jenkins tornerà alla regia.

Per ora questi sono rumor non confermati.