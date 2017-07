Wonder Woman 2 arriverà nei cinema a dicembre 2019

Dopo il successo del primo film, la Warner Bros. Pictures ha dato priorità assoluta ad un sequel di. Ed ora è ufficiale: lo studio ha fissato la data di uscita diper il 13 dicembre 2019.

E' il primo film a reclamare tale data di uscita; Wonder Woman 2 è il primo titolo DC annunciato per il 2019 ed arriverà un anno dopo Aquaman (in uscita il 21 dicembre 2018). I fan potranno rivedere la supereroina interpretata da Gal Gadot in Justice League, in uscita il prossimo 17 novembre.

Patty Jenkins, regista della prima pellicola, si era definita interessata ad un suo potenziale ritorno in cabina di regia ed è attualmente in trattative con lo studio; Geoff Johns sta già iniziando a sviluppare la storia del film.