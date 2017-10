Wonder Wheel: un'incantevole Kate Winslet nel trailer del film di Woody Allen

È grazie adche possiamo mostrarvi quest'oggi il primo trailer ufficiale dell'atteso Wonder Wheel , nuovo film scritto e diretto dache avrà per protagonista un'incantevole

Il film racconterà le vicende di quattro personaggi le cui vite si intrecceranno nel trambusto del parco di divertimenti di Coney Island negli anni Cinquanta: Ginny (Winslet), un’emotiva ex-attrice che lavora come cameriera; Humpy, tecnico delle giostre e rude marito di Ginny; Mickey, affascinante bagnino che sogna di diventare un famoso drammaturgo; infine, Carolina, figlia del precedente matrimonio di Humpty, costretta a nascondersi dai gangster a casa del padre.



Wonder Wheel vedrà nel cast anche Justin Timberlake, Juno Temple e Jim Belushi, per un'uscita prevista nelle sale il 1° dicembre 2017, con un'anterima mondiale che si terrà il prossimo 14 ottobre al New York Film Festival.