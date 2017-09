Wonder Wheel: nuove immagini ufficiali dal film di Woody Allen

Dopo aver diffuso online il poster , Amazon Video ha diffuso online tante nuove immagini ufficiali tratte da, il nuovo film scritto e diretto dacon protagonisti

Si tratta della prima collaborazione tra Allen e la Winslet, che anni fa aveva dovuto rinunciare alle riprese di Match Point per problemi famigliari, e della seconda tra il regista e il direttore della fotografia Vittorio Storaro, dopo Café Society.

Negli scatti vediamo ritratti Juno Temple, Jim Belushi e ovviamente i due protagonisti con la mitica Wonder Wheel di Coney Island a far da sfondo alla vicenda.

Wonder Wheel prosegue il sodalizio tra il regista e gli Amazon Studios, dopo che questi avevano prodotto e distribuito la serie Crisis in Six Scenes, diffusa il 30 settembre scorso. Non ci resta, dunque, che attendere con impazienza il trailer ufficiale e successivamente il 1° gennaio 2017 (data d’uscita nelle sale italiane con Lucky Red), esattamente un mese dopo gli Stati Uniti. Di seguito potete invece leggere la nuova sinossi ufficiale.

Sinossi: Wonder Wheel racconta le vicende di quattro personaggi le cui vite si intrecciano nel trambusto del parco di divertimenti di Coney Island negli anni Cinquanta: Ginny (Winslet), un’emotiva ex-attrice che lavora come cameriera; Humpy (Belushi), tecnico delle giostre e rude marito di Ginny; Mickey (Timberlake), affascinante bagnino che sogna di diventare un famoso drammaturgo; infine, Carolina (Temple), figlia del precedente matrimonio di Humpty, costretta a nascondersi dai gangster a casa del padre.