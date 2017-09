Wonder Wheel: Kate Winslet nel poster del nuovo film di Woody Allen

Amazon Video ha diffuso online il primo poster ufficiale di, il nuovo film scritto e diretto dacon protagonisti

Nonostante tutti i dettagli sulla trama siano ancora top secret, sappiamo che il film sarà ambientato negli anni Cinquanta e vedrà sullo schermo “personaggi memorabili, amanti, infedeltà e gangster”. Si tratta della prima collaborazione tra Allen e la Winslet, che anni fa aveva dovuto rinunciare alle riprese di Match Point per problemi famigliari.

Wonder Wheel prosegue il sodalizio tra il regista e gli Amazon Studios, dopo che questi avevano prodotto e distribuito la serie Crisis in Six Scenes, diffusa il 30 settembre scorso. Non ci resta, dunque, che attendere con impazienza il trailer ufficiale e successivamente il 1° gennaio 2017 (data d’uscita nelle sale italiane con Lucky Red), esattamente un mese dopo gli Stati Uniti.