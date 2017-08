Wonder: Julia Roberts e Owen Wilson protagonisti di un nuovo trailer!

, protagonisti di Wonder , appaiono nel nuovo trailer della pellicola della Lionsgate. Date un'occhiata!

Il film si basa sul romanzo scritto da R.J. Palacio e ha per protagonisti Julia Roberts (Mother’s Day), Owen Wilson (Midnight in Paris) e Jacob Tremblay (Room). Nel trailer potete anche ascoltare il nuovo singolo di Bea Miller, intitolato “Brand New Eyes”!

Basato sul best seller del New York Times, Wonder racconta l'emozionante vicenda di August Pullman (Tremblay), un ragazzino con delle differenze rilevanti nel volto, che, per la prima volta, va in una scuola pubblica. La Roberts e Owen Wilson interpretano Nate e Isabel, i genitori del piccolo Auggie.

Diretto dal regista Stephen Chbosky, per la sceneggiatura di Jack Thorne e Steve Conrad, Wonder arriva nei cinema il 17 novembre 2017.

David Hoberman e Todd Lieberman sono i produttori del film.