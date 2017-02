Wolverine: Jackman avrebbe continuato se ci fosse stato un accordo Fox/Marvel

Mancano pochi giorni e, nuovo capitolo della saga cinematografica dedicata al personaggio di Wolverine, arriverà nei cinema italiani per la regia di

Sarà agrodolce perché, se da una parte c'è tanto hype per la pellicola, dall'altra sarà l'ultima volta che vedremo Wolverine interpretato dall'attore Hugh Jackman. L'attore ha ribadito spesso e volentieri che questa sarà l'ultima prova nei panni del personaggio, ma durante un'intervista con Screenrant ha svelato che avrebbe continuato ad interpretare l'artigliato mutante canadese se la Fox avesse trovato un accordo con i Marvel Studios per integrare gli X-Men nel Marvel Cinematic Universe.

"Se ci fosse stato un accordo quando ho preso la decisione, sicuramente ci avrei pensato due volte. Questo è sicuro. Perché ho sempre amato vedere Wolverine in quella dinamica, ovviamente con Hulk, ma anche con Iron Man... ma ci sono tante persone dietro le quinte che non riescono a capire come fare" spiega l'attore "Non si sa mai... ma se in quel momento mi avessero detto che Wolverine sarebbe stato parte del loro universo, probabilmente non avrei mai detto 'questo è il mio ultimo'. Adesso sento che questo è il momento giusto per lasciare il ruolo".